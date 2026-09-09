Juventus FC aplasta a Cuervos: goleada 9-1 en el Clausura 2026

Juventus FC brindó su mejor exhibición en lo que va del Torneo de Clausura 2026 del balompié municipal, al propinarle una escandalosa goleada de 9-1 a Cuervos en el cotejo que sostuvieron dentro de la sexta fecha, el pasado fin de semana.

La Juve encontró en Enrique González y Fredy Aguilar a una dupla letal que se encargó de derrumbar el muro defensivo rival y labrar una abultada ventaja. González abrió la cuenta al minuto 8 y posteriormente completó su póker con anotaciones a los minutos 25, 45 y 78.

Aguilar no se quedó atrás y también tuvo una tarde de pólvora encendida, al firmar 4 tantos en el complemento, a los minutos 60, 63, 76 y 80. Ronaldo Salazar se unió al carnaval ofensivo con anotación al 47´, mientras Alex Castilleja dio la cara por Cuervos con el gol que apenas valió para salvar la honra.

Con este resultado, Juventus FC llegó a 2 victorias y 4 derrotas en el actual torneo para sumar 6 unidades. Por su parte, Cuervos se mantiene en la parte baja de la tabla con apenas 4 puntos, luego de sufrir un duro revés en la sexta jornada.