Karatekas de Coahuila compiten en torneo selectivo: gran participación

El Centro de Combate 'Armando Medina Verástegui' de la Unidad Deportiva fue escenario de una larga e intensa jornada con el Torneo Selectivo de la Asociación de Karate y Artes Marciales de Coahuila, el cual registró una notable participación.

Desde temprana hora, el recinto lució abarrotado por karatekas provenientes de las diferentes regiones de la entidad, quienes formaron parte de un filtro crucial para la selección estatal de la mencionada asociación, la cual participará en el próximo Campeonato Nacional.

Sobre el tatami se vivió una intensa actividad en las modalidades de kata y kumite, donde las categorías infantiles y juveniles registraron duelos de gran calidad. En kata, los participantes exhibieron precisión, coordinación y fuerza que fue evaluada por el equipo de jueces.

En kumite, la intensidad cubrió el área de combate, con enfrentamientos que exigieron velocidad y estrategia.

El torneo tuvo como principal finalidad integrar la selección estatal que representará a la asociación en el certamen Nacional programado para el mes de marzo en Monterrey. Al finalizar la jornada, los mejores exponentes de cada categoría fueron reconocidos con medallas y sumaron méritos importantes para consolidarse dentro del representativo estatal.