Franco Colapinto pierde 10 posiciones en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto fue sancionado por la FIA en el GP de Estados Unidos. El equipo de ingenieros de Alpine excedió el número de cambios permitidos en los componentes eléctricos destinados a la unidad de potencia, por lo que el veredicto del organismo rector de la Fórmula 1 fue retrasarlo 10 posiciones en la parrilla de salida del domingo.

El piloto sudamericano, en conjunto con sus ingenieros, montó su cuarta unidad de control electrónico para el motor en lo que va de la temporada. Dicho componente se encarga de procesar información y brindar datos a los ingenieros sobre el comportamiento del motor, la transmisión y el sistema híbrido del auto, algo de suma importancia, ya que, bajo las regulaciones actuales, los monoplazas utilizan un 50 % de combustión interna y el resto corresponde a energía eléctrica.

El veredicto de la FIA fue sancionar a Colapinto y Alpine debido a que una de las principales ventajas de montar dicho componente es contar con mayor fiabilidad durante la carrera. Asimismo, el organismo establece un límite de cambios permitidos para mantener un control sobre los incentivos para fabricar y colocar piezas nuevas de forma continua. De igual manera, busca garantizar la equidad deportiva entre todas las escuderías, por lo que el sudamericano fue castigado con diez posiciones.

Franco Colapinto no será el único piloto afectado por haber realizado cambios en la unidad de potencia durante este fin de semana, debido a que Arvid Lindblad, de Racing Bulls, y Gabriel Bortoleto perderán 20 y cinco posiciones en la parrilla, respectivamente.

La penalización de diez posiciones para el Gran Premio de Estados Unidos se suma a otros castigos que Franco Colapinto ha recibido durante la actual temporada. El antecedente más reciente ocurrió en el GP de Azerbaiyán, cuando provocó un choque con su compañero Pierre Gasly y Lando Norris tras un error de conducción. Por ello, los comisarios le impusieron una sanción de diez segundos, que se tradujo en una pérdida de cinco posiciones para la siguiente carrera. Posteriormente, en Malasia, el sudamericano recibió otros diez puestos de penalización por utilizar su quinto motor de combustión interna.