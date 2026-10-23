Liga BBVA Femenil organiza la Copa Historias del Futuro en octubre

La Liga BBVA Femenil tendrá un nuevo espacio para el desarrollo de sus futuras futbolistas; junto a la Federación Mexicana de Futbol (FMF), organizarán la primera edición de la Copa Historias del Futuro, un torneo que reunirá a ocho clubes del futbol mexicano durante tres días de competencia.

El certamen se llevará a cabo del 26 al 28 de octubre de 2026 en las instalaciones de la FMF, en el marco del Día de la Niña. Además de los partidos, el programa contempla actividades para acercar a las participantes al deporte y fortalecer su experiencia dentro del futbol organizado.

La iniciativa busca ampliar las oportunidades de competencia para las jóvenes futbolistas y acompañar su formación desde las categorías inferiores, en una etapa importante para el desarrollo de su talento.

La Copa Historias del Futuro contará con la presencia del América, Chivas, Tigres, Rayadas, Pachuca, Atlas, Pumas y Cruz Azul. Los ocho equipos estarán distribuidos en dos grupos de cuatro integrantes.

Grupos de la Copa Historias del Futuro

Grupo A

Pachuca

Rayadas

Chivas

Pumas

Grupo B

Atlas

Tigres

América

Cruz Azul

Durante la fase inicial, cada conjunto disputará tres encuentros contra los rivales de su grupo, para un total de 12 partidos. Todos los juegos tendrán una duración de 50 minutos, divididos en dos tiempos de 25.

El calendario contempla la llegada de las delegaciones y una cena de bienvenida el lunes 26 de octubre. La fase de grupos se jugará el martes 27, mientras que el miércoles 28 se disputarán los encuentros por posición y la gran final.

Objetivos de la Copa Historias del Futuro

La organización de este torneo forma parte de las iniciativas de la FMF y la Liga BBVA Femenil para ampliar los espacios de participación de las niñas y jóvenes en el futbol. La competencia permitirá que las nuevas generaciones sumen minutos en un entorno organizado y experimenten sus primeros minutos en clubes de la categoría. Este evento, además de futbol, incluirá ejercicios recreativos con el objetivo de combinar la formación deportiva con actividades fuera de la cancha, pero que continúen brindando aprendizaje.

Con la Copa Historias del Futuro, las instituciones buscan dar continuidad al desarrollo de las categorías adolescentes y generar oportunidades para que más jóvenes encuentren un espacio en el futbol mexicano.