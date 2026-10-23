América pierde a Raphael Veiga por lesión en el hombro

Raphael Veiga se va de México. No sostendrá su recuperación con el América. Prácticamente, el brasileño cierra anticipadamente su ciclo con las Águilas.

Se marchará como una promesa no cumplida por la era del también brasileño André Jardine. Una bomba que no pudo explotar dentro de la alta exigencia del americanismo, hoy bajo las órdenes del DT Guillermo Almada.

La lesión que América confirmó sobre el jugador requiere cirugía. Sin embargo, el proceso consecutivo lo sobrellevará en su natal Brasil, con el equipo de sus amores y con el que mantiene una relación contractual, el Palmeiras.

El propio club lo confirmó en sus redes sociales.

El Palmeiras informa que el mediocampista Raphael Veiga, actualmente cedido al América-MEX, sufrió una luxación en el hombro izquierdo y será sometido a una cirugía en los próximos días, en São Paulo (SP).

Los clubes acordaron que, tras el procedimiento, el jugador realizará el tratamiento en el Núcleo de Salud y Rendimiento del Verdão. Deseamos a nuestro crack una excelente recuperación. ¡Estaremos siempre juntos, Veiguinha!.

Entre la ola de reacciones, con aficionados decepcionados por su rendimiento, el calendario dicta que Raphael Veiga prácticamente lo dio todo con el América.

El jugador de 31 años arribó a Coapa a principios de año. Lo hizo como el fichaje bomba, pero en calidad de préstamo por un año y por una cifra aproximada al 1.5 mdd.

Su préstamo con las Águilas finaliza en diciembre, pero la recuperación y la vuelta a la competencia por la cirugía en el hombro abarca alrededor de tres meses; el torneo Apertura 2026 ya habrá concluido y con él su préstamo.

La directiva y cuerpo técnico no pretenden la compra del futbolista que arribó por deseos del anterior cuerpo técnico, el del tricampeón André Jardine.

Desde su fichaje con el América, Raphael Veiga ha disputado 24 partidos de Liga MX, con saldo de tres anotaciones (un par los marcó en el Clausura 2026).

Pese a la ausencia de Veiga en los últimos dos partidos (victorias sobre León y Atlas), el América no ha sufrido por el medio ofensivo; Erick Sánchez y Carlos Álvarez han entrado al quite con buenas actuaciones.

Para recibir al Pachuca este domingo, en actividad de Liga MX, el América tiene en duda la participación del defensa central Ramón Juárez, baja por dolencias musculares en las visitas a León y Atlas.