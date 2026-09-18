Kylian Mbappé deja Nike y se une a On en el fútbol

Kylian Mbappé terminó su histórica relación con Nike y se convirtió en la nueva figura global de On, la marca suiza que prepara su entrada al mercado del fútbol. El delantero del Real Madrid será uno de los principales rostros del ambicioso proyecto de la compañía, que también incorporó a Thierry Henry como director de fútbol.

El acuerdo pone fin a una relación entre Mbappé y Nike que comenzó en 2006, cuando el francés tenía apenas nueve años. Tras finalizar su contrato con la marca estadounidense, el capitán de la selección de Francia decidió apostar por On, que busca competir en el mercado del fútbol con una propuesta enfocada en innovación y desarrollo tecnológico.

La llegada de Kylian Mbappé representa el principal movimiento de On en su incursión en el fútbol. La compañía confirmó que el atacante del Real Madrid será embajador global de la marca y que trabajará directamente con sus equipos de producto en el desarrollo y las pruebas de futuros tachones y ropa para fútbol.

El futbolista también tendrá participación accionaria en la compañía, de acuerdo con reportes sobre los términos del acuerdo, aunque los detalles económicos no fueron revelados públicamente, pero el jugador dejó claro que comparte el sueño de la marca. "Desde el principio, lo que me atrajo de On fue la oportunidad de construir algo completamente nuevo que ayude a dar forma al juego del mañana", explicó Mbappé al anunciar su llegada a la compañía.

La llegada de Mbappé coincide con el desembarco de On en una industria dominada históricamente por marcas como Nike y Adidas. La compañía suiza, conocida principalmente por sus productos para running, planea lanzar sus primeros tachones de fútbol en 2027. Para este proyecto utilizará parte de su experiencia en innovación y tecnología, incluido su sistema LightSpray, que ya había desarrollado para la fabricación de calzado.

La estrategia no estará encabezada únicamente por Mbappé. Thierry Henry, campeón del mundo con Francia en 1998 y exjugador del Arsenal y Barcelona, fue anunciado como nuevo director de fútbol de On. Henry ya trabajaba con la empresa desde 2025 y tuvo un papel importante en la llegada del delantero francés.

El contrato de Mbappé con Nike llegó a su fin y el delantero decidió no continuar con la compañía después de casi dos décadas de relación. La nueva alianza con On le permitirá tener una participación más directa en el desarrollo de los productos que utilizará.

Con este movimiento, Mbappé también rechazó continuar con alguna de las principales marcas tradicionales del fútbol y se convirtió en la pieza central del proyecto de On para entrar a este mercado. La compañía pretende aprovechar la imagen del delantero del Real Madrid para construir su identidad dentro del fútbol y desarrollar una nueva generación de productos para jugadores de élite.

Con Kylian Mbappé como embajador global, Thierry Henry al frente de su proyecto futbolístico y el lanzamiento de sus primeros productos previsto para 2027, On comienza oficialmente una nueva etapa dentro del fútbol. Para Mbappé, el cambio representa el final de una alianza que comenzó durante su infancia y el inicio de una relación en la que tendrá un papel más activo en la creación de productos deportivos.