Cruz Azul denuncia acoso digital hacia su plantilla femenil

CIUDAD DE MÉXICO — La directiva del Club de Fútbol Cruz Azul advirtió que iniciará procedimientos legales de carácter civil y penal contra generadores de contenido en internet por emitir expresiones misóginas y de acoso dirigidas hacia las integrantes de su plantilla femenil y la directora deportiva del proyecto, María Fernanda Pons.

La postura institucional surgió como respuesta a las declaraciones vertidas en el programa digital "Pláticas del Mal", transmitido en la plataforma YouTube por el canal "Mike Máquina del Mal", tras la derrota diez por cero del equipo ante las Águilas del América. Durante la emisión, los participantes cuestionaron el desempeño profesional del plantel e hicieron comentarios ajenos al ámbito deportivo al sugerir que las jugadoras deberían dedicarse al entretenimiento para adultos o a la creación de contenido exclusivo.

La directiva del Cruz Azul condena las agresiones hacia su plantilla femenil.

A través de un comunicado oficial, la institución cementera señaló que estas agresiones digitales constituyen violencia de género en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Asimismo, la entidad deportiva determinó romper todo vínculo comercial y de difusión con los creadores de contenido involucrados, así como con las marcas patrocinadoras de dichos canales.

María Pons recibe respaldo jurídico tras amenazas y acoso digital.

El club reveló que la directora deportiva, María Fernanda Pons, recibió agresiones e intimidaciones directas a raíz de la difusión del programa, por lo que se le brindará respaldo jurídico e implementó esquemas de protección para resguardar su integridad física. Además, la cúpula celeste solicitó la intervención formal de la Secretaría de las Mujeres y autoridades competentes para investigar los hechos.

Cruz Azul rompe vínculos comerciales con creadores de contenido misóginos.

La directiva del Cruz Azul ha tomado una postura firme ante el acoso y la violencia de género que han enfrentado sus jugadoras y su directora deportiva, buscando no solo justicia, sino también un cambio en la percepción y el tratamiento hacia las mujeres en el deporte.