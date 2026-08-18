Padres AHMSA vencen a Yankees en primer juego de doble cartelera

Padres y Yankees repartieron triunfos en la doble cartelera que protagonizaron el pasado domingo en el diamante del Deportivo AHMSA, dentro de la cuarta serie del calendario regular de la Liga de Béisbol Prendamos Monclova.

En el primer compromiso de la jornada, los Padres se impusieron por pizarra de 4-1 sobre la novena de la familia Orozco Padilla, respaldados por una sobresaliente labor monticular de Víctor Oviedo, quien se fajó toda la ruta y permitió apenas una carrera y cinco imparables, además de conceder una base por bolas y recetar un ponche.

Padres tomó la delantera desde el primer episodio con las anotaciones de Iván Salazar y Juan Pérez, mientras Héctor Hernández agregó una carrera en la sexta entrada y Oviedo puso el cerrojo en el séptimo capítulo para asegurar la victoria. Por los Yankees, Emiliano Carranza selló la única rayita en la cuarta entrada, en tanto que Emilio Valdés cargó con el revés.

Para el segundo duelo, los Yankees respondieron con el madero y tomaron el control desde temprano, construyendo una ventaja de 9-2 al llegar la parte baja del cuarto episodio.

Los Bombarderos fabricaron un rally de cuatro carreras en el primer inning y repitieron la dosis en la segunda tanda, donde Isaí Durán descargó un cuadrangular, en tanto que Kevin Orozco agregó otra carrera en el tercer capítulo para ampliar la brecha. Por los frailes descontaron Víctor Oviedo en la primera entrada, y Christopher Ibarra en la tercera.

Sin embargo, el encuentro no pudo llegar a su desenlace debido a que los ánimos se calentaron entre jugadores de ambos conjuntos. Ante el riesgo de que la situación derivara en un conato mayor, el ampáyer Hugo Silva tomó la decisión de suspender las acciones en la parte baja del cuarto episodio.