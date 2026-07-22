La Tribu avanza a la final del softbol tras vencer a Transportes

En la parte alta de la novena entrada, Olaf Zacarías cruzó el pentágono con la carrera que le dio a La Tribu una sufrida victoria en extrainnings y el pase a la final de la Liga Nocturna de Softbol del Oriente.

En cotejo que se disputó el martes por la noche en el Parque "Zurdo" Vielma, La Tribu superó por la mínima diferencia de 3-2 a Transportes, para definir la serie semifinal por limpia y acceder a la última instancia de la campaña.

Los transportistas se pusieron al frente en el fondo de la primera tanda con anotación de Alejo Peña, mientras que Juan José Lucio timbró en la segunda para poner los cartones 2-0. Ya en el tercer rollo, William Rodríguez se embazó con doblete y fue impulsado por Jair Moreno para pintar la primera rayita en la cuenta de la Tribu, mientras que el mismo Moreno fue remolcado por Cristian Guerrero para nivelar el score 2-2.

El cotejo se fue a extrainnings para definir al vencedor. Fue en la apertura del noveno episodio cuando Guerrero volvió a aparecer a la hora cero, y con doblete remolcó a Zacarías con la carrera que le dio la ventaja a La Tribu, mientras que el lanzador José Vázquez se fajó para retirar la parte baja de la novena sin daño, para consumar el triunfo.

La derrota fue para Oscar Cantú, quien lanzó toda la ruta, mientras que Cristian Guerrero lideró el ataque ganador al pegar de 4-2 con 2 producciones. Con esto, La Tribu enfrentará la próxima semana a la escuadra de Los Córdova en el primer encuentro de la serie por el campeonato.