Lamine Yamal destaca en la Copa del Mundo: Guadalajara lo aplaude

GUADALAJARA, Jalisco 25-Jun-2026 .-Con apenas 18 años, Lamine Yamal juega como si llevara una década en la élite.

Su desparpajo, talento y capacidad para desequilibrar han convertido al atacante del Barcelona en uno de los referentes de una España que sueña en grande en la Copa del Mundo.

"Para mí es un privilegio jugar con él, porque también soy un jugador al que le gusta ver que a sus compañeros les vaya mejor. Es verdad que cuando tienes un jugador como Lamine por delante, hay varias facetas del juego que debes tener más en cuenta. Ya llevo varios partidos jugando con él. Cada vez nos entendemos mejor y eso va a ser bueno para el país", señaló el lateral derecho español, Pedro Porro.

Por su parte, Nico Williams, delantero del Athletic Club, también elogió al atacante blaugrana, quien ya marcó un gol en la presente justa mundialista.

"Está muy contento, feliz y con ganas de reventar el Mundial. Él sabe y todos sabemos de lo que es capaz. Espero que brille lo máximo posible y que sea el mejor del torneo", comentó Williams.

Porro apunta a disputar su segunda titularidad en esta Copa del Mundo durante el último compromiso de la Fase de Grupos, que se disputará en Guadalajara.

"Estoy preparado para todo. El primer partido le tocó a Marcos (Llorente), el segundo me toca a mí, pero todo sea por el bien de nosotros.

"Presión, ninguna. La verdad es que venimos haciendo las cosas muy bien; simplemente debemos seguir fortaleciendo lo bueno y mantenernos enfocados", agregó Porro.