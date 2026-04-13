53 detenidos en el Clásico Joven: América y Cruz Azul

El esperado duelo entre el Club América y Cruz Azul no solo dejó emociones en la cancha, sino también un fuerte operativo de seguridad que terminó con decenas de personas detenidas en la Ciudad de México.

El Clásico Joven y su desenlace

El llamado "Clásico Joven", correspondiente al Clausura 2026 de la Liga MX, terminó con un empate 1-1. Sin embargo, lo que realmente marcó la noche ocurrió fuera del marcador: un despliegue policial que dejó un saldo de 53 personas detenidas.

El encuentro se jugó en el Estadio Banorte, donde miles de aficionados se reunieron para presenciar uno de los duelos más intensos del futbol mexicano.

Motivos de las detenciones

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX explicó que las detenciones fueron resultado de un operativo especial de vigilancia, prevención y movilidad. Los motivos reflejan problemáticas comunes en partidos de alta convocatoria:

- Reventa de boletos: 15 personas detenidas, incluso con menores involucrados.

- Apartado ilegal de lugares (franeleros): 31 personas.

- Portación de droga: 4 personas.

- Incidentes de conducta: al menos un aficionado fue retirado por no seguir indicaciones.

Todo esto ocurrió tanto en los alrededores como dentro del estadio.

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Un operativo masivo para evitar el caos

El operativo no fue menor. Miles de elementos de seguridad fueron desplegados para controlar accesos, tránsito y comportamiento de los aficionados. El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, supervisó personalmente las acciones, asegurando que, pese a los incidentes, el evento concluyó con saldo blanco en términos generales.

El reto del futbol mexicano

Este tipo de situaciones deja claro que los partidos de alto perfil en México no solo requieren estrategia en la cancha, sino también fuera de ella. El Clásico Joven volvió a demostrar que:

- La reventa ilegal sigue siendo un problema persistente.

- Los franeleros aprovechan la alta demanda de estacionamiento.

- Y la seguridad en eventos masivos sigue siendo un desafío constante.

Entre la pasión y el orden

Aunque el futbol une a millones, también pone a prueba la capacidad de organización de las autoridades. Lo ocurrido en este América vs Cruz Azul es un recordatorio de que la pasión por el deporte debe ir acompañada de responsabilidad. Porque al final, el verdadero espectáculo no debería estar en los reportes policiacos... sino en la cancha.