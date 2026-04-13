América se juega TODO en una semana decisiva

El América encara días determinantes que podrían definir su rumbo en el semestre, al disputar compromisos cruciales tanto en la Concacaf Champions Cup como en la Liga MX.

Tras igualar en el Clásico Joven, el conjunto azulcrema se mantiene en zona de clasificación únicamente gracias a la diferencia de goles. Comparte unidades con Atlas y León, equipos que le pisan los talones en la tabla, lo que incrementa la tensión en la recta final del Clausura 2026. En este escenario, cualquier tropiezo podría afectar seriamente sus aspiraciones de avanzar a la Liguilla.

¿Cuáles son los próximos desafíos del América?

El calendario inmediato no da margen de error. América recibirá al bicampeón Toluca, equipo que ya le ha complicado en el pasado reciente. Después, visitará a León y concluirá la fase regular enfrentando a Atlas en el Estadio Banorte. Estos últimos encuentros adquieren especial importancia, ya que ambos rivales están directamente involucrados en la disputa por el octavo lugar de la clasificación.

No sumar puntos frente a estos contendientes podría dejar al equipo dirigido por André Jardine fuera de la pelea antes de tiempo, en una fase final que se anticipa sumamente cerrada.

¿Qué espera el América en la Concacaf Champions Cup?

En el plano internacional, el desafío no es menor. América se medirá ante Nashville SC en el duelo de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup. El conjunto mexicano está obligado a ganar para continuar en la competencia, considerada prioritaria por la directiva encabezada por Emilio Azcárraga.

El empate sin anotaciones en el partido de ida dejó la serie abierta, pero con ligera ventaja para el equipo estadounidense debido al criterio del gol de visitante. Un tanto de Nashville en el Estadio Banorte obligaría al América a marcar al menos dos goles, elevando la dificultad del reto y la presión sobre el equipo en una semana que podría marcar su destino.