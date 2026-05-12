Las Mitoteras aplastan a Valkirias: Fernanda Martínez brilla

Selene Cruz e Iveth Varela batearon de 4-3, Fernanda Martínez tuvo una jornada de 2-2, con una tercia de carreras aportadas, y juntas comandaron el ataque con el que las Mitoteras labraron una victoria por paliza de 13-3 ante Valkirias en duelo que disputaron el fin de semana dentro de la categoría "B".

Las Mitoteras tomaron la iniciativa en el score en el cierre de la primera entrada, con timbres de Fernanda Martínez y Concepción García; Luisa Salazar y Margarita Varela sumaron 2 anotaciones más en la segunda, mientras que Selene Cruz y Poleth Mederes anotaron en la tercera para ampliar la ventaja 6-1.

Para la cuarta tanda, la ofensiva continuó con un rally de 4 que lideró Iveth Varela con doblete productor de 3 rayitas, luego Ema Trejo aportó una solitaria anotación en el quinto rollo, mientras que Fernanda Martínez y Concepción García pisaron el plato en la sexta para ponerle el cerrojo al triunfo.

A su vez, Dulce García descontó por las Valkirias con un jonrón de campo en solitario durante la parte alta del segundo episodio, Dermy Vázquez agregó la segunda rayita en la cuarta tanda, mientras que Alejandra Cortez anotó en la sexta para hacer más decoroso el score final.

En el centro del diamante, Juany García lanzó 6 capítulos de 3 carreras, 7 hits y un ponche para anotarse el acierto, mientras que Claudia Cortez sufrió el descalabro tras 4 innings de labor, contando con relevo de Fabiola García a partir del quinto capítulo.