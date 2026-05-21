Liga MX: ¿A qué hora y dónde ver hoy la Final de Ida del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul?

CIUDAD DE MÉXICO — El balompié nacional se paraliza con el inicio de la serie por el título de la Liga MX. Este jueves 21 de mayo de 2026, Cruz Azul recibe a los Pumas de la UNAM en la gran final de ida del torneo Clausura 2026, un enfrentamiento de alta intensidad que promete emociones en la capital del país.

El primer capítulo de esta serie final tendrá lugar en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. De acuerdo con la agenda de la Liga MX, el silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Las autoridades de la federación instaron a los aficionados a asistir con antelación para agilizar los accesos al recinto deportivo.

La cobertura del encuentro estará disponible a través de múltiples opciones en televisión abierta y de paga. Los aficionados podrán seguir las acciones en vivo mediante las señales de Canal 5, Azteca 7 y TUDN. Asimismo, el partido se transmitirá vía streaming por medio de la plataforma ViX Premium, garantizando el acceso a las incidencias minuto a minuto.

La Máquina Cementera, dirigida técnicamente por Joel Huiqui, se presenta a este compromiso tras superar en semifinales a las Chivas del Guadalajara con un marcador global de 4-3. El conjunto celeste busca capitalizar su condición de local para obtener una ventaja cómoda de cara al duelo definitivo, persiguiendo la décima estrella en la historia de la institución.

Por su parte, el Club Universidad Nacional llega a la última instancia del balompié mexicano bajo el mando estratega de Efraín Juárez. Los Universitarios consiguieron su boleto tras empatar 1-1 en el global ante los Tuzos del Pachuca, avanzando gracias a su condición de líder general en la fase regular, plaza que les otorgó el derecho de recibir el partido de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario el próximo domingo 24 de mayo.

Cruz Azul y su camino a la final

El choque en los banquillos representa un hito especial para el fútbol mexicano, ya que rompe con una racha de 13 años sin que dos directores técnicos de nacionalidad mexicana disputaran el trofeo de la Liga MX. La última ocasión ocurrió en el torneo Clausura 2013, cuando Miguel Herrera y Guillermo Vázquez se enfrentaron en una final que involucró, de igual manera, a la escuadra de Cruz Azul.

Pumas UNAM busca su revancha

Para revivir los mejores momentos del último enfrentamiento directo entre ambas escuadras durante la fase regular, puedes consultar el Resumen del partido Pumas vs. Cruz Azul, el cual detalla los antecedentes tácticos y el nivel de competencia previo al inicio de esta serie por el campeonato nacional.