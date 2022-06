Leones de Yucatán empareja la serie

MONCLOVA.- Los Leones de Yucatán lograron emparejar en el segundo de la serie contra Acereros de Monclova, la pizarra final fue de 1-0 para los melenudos, la derrota fue para Wilmer Ríos, mientras el triunfo para Yoaner Negrin y el salvamento para Reymin Gaudan.

El equipo de la blanca Mérida logró descolgar el cero en la primera entrada, en un out forzado de Joshua Fuentes, Norberto Obeso aprovechó para anotar la única carrera del juego que dejó la pizarra final de 1-0. El resto de las 6 entradas el encuentro se enfrascó en un duelo de picheo donde el acero no encontró el empate y los leones no pudieron ampliar más la ventaja. Hoy la serie se decide desde el Kukulcán en punto de las 19:30 horas, por Acereros el probable abridor será Buddy Baumann.

