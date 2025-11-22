Pumas decide no renovar a J.J. Macías tras desacuerdo por su lesión

La continuidad de José Juan Macías en Pumas ha llegado a su fin. Tras la eliminación del equipo del Play In frente a Pachuca, se confirmó que el Club Universidad Nacional no renovará el contrato del delantero mexicano, quien recientemente volvió a lesionarse cuando apenas retomaba ritmo bajo las órdenes de Efraín Juárez.

¿Qué ocurrió?

Macías sufrió una triple lesión en la rodilla izquierda durante el duelo de la última fecha del torneo regular frente a Cruz Azul, encuentro disputado en el Estadio Cuauhtémoc. El atacante presentó ruptura de ligamento cruzado anterior, daño en el ligamento colateral medial y una rotura de menisco, lesión que lo dejará fuera de actividad alrededor de nueve meses.

Aunque existían versiones que apuntaban a una posible renovación, surgieron diferencias determinantes. Según información de ESPN, el jugador no aceptó operarse ni en Ciudad de México ni en Guadalajara y solicitó que el club cubriera los gastos de una intervención y rehabilitación en Estados Unidos. Sin embargo, dicho procedimiento excedía el presupuesto de la institución universitaria.

¿Cómo será la recuperación?

Además, Macías pretendía realizar toda su recuperación en territorio estadounidense y reportar con Pumas hasta el verano de 2026, propuesta que tampoco fue avalada por la directiva. Tras rechazar estos planes, el club habría decidido no extender el contrato del delantero surgido de Chivas, pese a que previamente existía un compromiso para renovarlo.

El atacante será operado en los próximos días en Estados Unidos.