Rockies de Frontera caen ante Nacionales en Monclova: doble cartelera

Los Rockies de Frontera sumaron un par de derrotas más a su larga lista, luego de caer ante Nacionales en la doble cartelera que protagonizaron el pasado domingo en el diamante del Deportivo AHMSA, dentro de la séptima fecha de la Liga de Béisbol Jesús Armendáriz.

Héctor Hernández, Iker Quiroz y Ernesto Hernández elaboraron una triple producción en la segunda tanda, la cual fue reforzada con un rally de 4 carreras en la tercera tanda para soportar el triunfo de los Nat´s por pizarra de 7-4, en la primera confrontación de la jornada. Por su parte, Iker Martínez lanzó toda la ruta y se acreditó el acierto ante César Rodríguez, lanzando ambos toda la ruta.

Posteriormente, la novena nacionalista consumó la limpia con una apretada victoria por la mínima diferencia de 5-4 sobre Rockies. Daniel Villastrigo hizo la carrera de la quiniela en el primer rollo, y después, el ataque de los Nat´s detonó en la tercera tanda con un rally de 4 para labrar la ventaja, mientras que en el montículo, Mathew Peña salió airoso ante Lenin Martínez.

Con un ataque de 4 carreras en la tercera entrada y un par de rayitas más en la cuarta, las cuales pintaron Angel Reyes y Daniel Méndez, los Ángeles registraron su séptima victoria de la campaña al vencer a Yankees por la mínima diferencia de 6-5, en el primer compromiso de la doble cartelera que disputaron el pasado domingo.

Omar Gutiérrez se adjudicó el acierto con sólida serpentina que fue respaldada a la ofensiva por Edgar Valdez, quien lució con efectividad de 4-3; por su parte, Angel Morales salió con la derrota.

Sin embargo, los Yankees respondieron en el segundo duelo con una paliza de 17 carreras por 8 sobre la novena angelina, para dividir la serie. Dilan Campos lució en la registradora con marca de 4-3, Kevin Hernández se fue de 2-2 y Guillermo Ramos se fue de 4-2 para comandar a los bombarderos, mientras que en el montículo lució el mismo Ramos con labor victoriosa ante David Aguilar.