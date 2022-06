Lic. José Meléndez desmiente su salida de Acereros

MONCLOVA.- La derrota de Acereros de Monclova en el segundo de la serie ante los Pericos de Puebla, fue algo que disparó rumores en redes sociales en fuentes extra oficiales se confirmaba que saldría de las filas del equipo el Director Deportivo Lic. José Meléndez, en exclusiva para los lectores de Periódico La Voz compartió opinión.

"Desconozco hasta el momento el rumor, a mí, por parte de la directiva no me han notificado nada, estoy en Puebla con el equipo, y seguiremos este fin de semana contra Bravos de León.

Entiendo que las cosas no están bien, pero sigo trabajando fuerte para mejorar esto, no estamos teniendo los resultados que esperábamos, vamos a estar buscando más lanzadores y comenzaremos ya a replicar a los que no están haciendo su parte", finalizó.

Luego de los resultados la parte medular del equipo ha fallado en el staff de lanzadores, hasta el momento la parte deportiva seguirá buscando en tres esos brazos que faltan para dar profundidad al equipo.