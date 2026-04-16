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Inicia la Temporada 2026 de la Liga de Béisbol del Norte en Monclova

La Liga de Béisbol del Norte de Coahuila contará con la participación de ocho equipos en su nueva temporada, buscando la corona.

Por Edson Rojas - 16 abril, 2026 - 07:47 p.m.
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