Presentan Liga de Béisbol Juvenil Nuevos Valores en Monclova

Este jueves fue presentada oficialmente la convocatoria para la primera edición de la Liga de Béisbol Juvenil Nuevos Valores JC, la cual busca consolidarse como una plataforma formativa y competitiva para talentos juveniles de la Región.

Con Javier Castillo García como presidente, y Raymundo Palomo García como secretario, el naciente circuito de pelota está preparando los detalles para la Temporada 2026 que dará inicio el próximo mes, con la participación de entre 8 y 12 equipos conformados exclusivamente por peloteros de entre 17 y 20 años de edad.

La directiva de la nueva liga señaló que hasta el momento hay 6 escuadras interesadas en integrarse a la competencia, la que se desarrollará entre semana con el Parque Diana Laura del Club Marlines como sede inicial.

"La Liga está dirigida a jugadores nacidos entre 2006 y 2009, quienes competirán bajo un reglamento diseñado para priorizar la integridad física, el juego limpio y el crecimiento deportivo", señaló el presidente del circuito, Javier Castillo García, en rueda de prensa realizada ayer para anunciar la convocatoria y detalles de la primera temporada.

La dirigencia del circuito adelantó que los juegos se disputarán a 7 entradas con un tiempo límite de 2 horas. En cuanto al pitcheo, se establecerá un máximo de 60 lanzamientos por juego, reforzando el compromiso de la liga con la salud de los jugadores.

Como premiación, se entregará un paquete de 15 laptops al campeón, 15 uniformes de béisbol completos al subcampeón, y para el tercer lugar, un festejo especial en la zona de asador del Estadio Monclova.