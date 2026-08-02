Astros busca redimirse ante Piratas en la Liga de Béisbol de Monclova

Con una cartelera de 6 encuentros, la Liga de Béisbol Prendamos Monclova jugará hoy la segunda jornada de su calendario regular.

En punto de las 10:30 de la mañana, el grito de playball sonará en el diamante del Parque AHMSA para dar inicio al encuentro en el que Astros buscará sacudirse la doble derrota de la semana pasada, enfrentando a Piratas de la Familia Aguilera; simultáneamente en el campo 4 del Deportivo AHMSA, la novena de Seguridad Pública y los Mets de Gilberto Felán protagonizarán un choque de invictos.

Por otra parte, en el campo 2 y ½ del complejo deportivo de la siderúrgica, los Padres de Fidencio Pérez buscarán mantener el buen paso ante unos Ángeles de Alfonso Quiroz que tuvieron un debut negativo.

A su vez, en el campo de la colonia San Miguel, el invicto Yankees visitará a los Tigres del Oriente, mientras que Cachorros y Blue Jays se medirán en el campo de la Secundaria 39.

La jornada concluirá con doble cartelera de 7 entradas en el diamante de la Facultad de Metalurgia, donde los Gallos de Estancias y Fuerza Tricolor buscarán sus primeras victorias de la campaña, pues en la serie inaugural cargaron con barridas.