Tigres del Oriente eliminan a Lobos: derrota en semifinales

La escuadra de Lobos dejó vacante la corona de la Liga de Béisbol de 60 años tras despedirse de la campaña con una paliza de 16-5 a manos de los Tigres del Oriente, quienes definieron la serie semifinal en dos juegos corridos.

El viernes por la tarde, los orientales consumaron la limpia sobre el campeón defensor con un holgado triunfo gestado por una ofensiva intratable y un oportuno relevo de Miguel Vázquez.

En la apertura del primer rollo, Alberto Hernández cruzó el pentágono con la primera rayita para la cuenta de los Lobos; un episodio después volvió a timbrar junto a Leobardo Espinoza para poner los cartones 3-0. Por su parte, los felinos respondieron en el cierre del segundo capítulo con una producción triple elaborada por René Romo, Martín Molina y Miguel Medina, para nivelar el score 3-3.

Ya en la tercera tanda, Pablo de la Cruz anotó para regresarle la ventaja momentánea a la manada, pero en el fondo de la misma entrada, los Tigres despegaron rumbo a la victoria con un determinante rally de 9 carreras, liderado por Marcelino Santos y Gilberto Castellanos con triples, mientras que Martín Peña detonó un doblete.

Posteriormente, Martín Molina timbró en el cuarto rollo para ampliar la ventaja de los orientales 13-4, luego César Reyes cerró la cuenta de Lobos con solitaria anotación en la parte alta del quinto episodio, mientras que en el fondo de la misma entrada aparecieron Marcelino Santos, Gilberto Castellanos y Fidel Castañeda con 3 rayitas más que firmaron el abultado triunfo de Tigres.

En el montículo, Miguel Vázquez se apuntó el acierto tras ingresar en la segunda entrada para relevar al abridor Armando Armendáriz; a su vez, Martín Molina pegó de 4-4 para comandar la ofensiva felina, seguido por Fidel Castañeda con efectividad de 5-3, mientras que Armando Gallegos cargó con la derrota de la eliminación para Lobos.