Liga de Béisbol Primera Fuerza inicia el 26 de julio en Monclova

El Club Deportivo y Social Astros continúa alistando los últimos detalles para el arranque de la edición número 76 de su tradicional Liga de Béisbol de categoría Primera Fuerza, cuyo inicio está programado, para el domingo 26 de julio.

Hasta el momento, ya son 10 los equipos confirmados para participar en la Temporada 2026, la que registrará importantes modificaciones en sus bases y reglamento interno, con el objetivo de fortalecer la organización y nivel de juego del circuito.

Javier Soto Zamarrón, dirigente de la Liga, anunció que el cierre de registros se llevará a cabo durante la junta previa que se celebrará el próximo lunes 20 de julio. Mientras tanto, la convocatoria permanece abierta para todos los equipos interesados en integrarse a esta nueva edición. Así mismo, en los próximos días también se dará a conocer el nombre oficial que llevará la liga, así como la personalidad a quien estará dedicada la temporada.

A la fecha, las novenas que ya aseguraron su participación son Mets, Ángeles de Alfonso Quiroz, Piratas de la familia Aguilera, Cachorros de Daniel Coronado, Tigres del Oriente, Orioles de la colonia Independencia, equipo de Castaños, Astros de Taller Marrero, los actuales campeones Padres de Fidencio Pérez, y Gallos de Estancias.

Para registrar equipos o solicitar mayor información sobre la competencia, los representantes de equipo pueden comunicarse con Soto Zamarrón al teléfono 866 143-4971, o bien, asistir a la siguiente junta previa.