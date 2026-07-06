Tigres se corona campeón Juvenil B: victoria sobre Rayados 11

En una final reñida de principio a fin, la Academia Tigres venció a Rayados 11 por la mínima diferencia para quedarse con el campeonato en la categoría Juvenil "B" de la Copa Xochipilli de Fútbol.

Con la cancha del Parque 2 como escenario, ambos se presentaron a la última instancia como los mejores equipos del certamen y cumplieron las expectativas al protagonizar un partido intenso, de ida y vuelta, y ambientado por dos numerosas y entusiastas porras.

Felinos y albiazules se batieron en una disputa muy pareja. Ambos conjuntos generaron oportunidades de gol en los primeros minutos, pero fue Tigres el que pegó primero. Diego Fermín se encontró un balón que se había estrellado en el travesaño, y sin titubeos, sacó un potente remate con la testa que terminó en las redes.

Rayados buscó el empate de inmediato para irse al descanso con mayor tranquilidad, pero no tuvo contundencia. En la parte complementaria, La Pandilla tuvo el dominio del esférico y acechó el área felina, pero tampoco pudo marcar. Tigres estuvo más cerca de firmar el segundo gol, cuando Iker Lozano sacó un tiro de larga distancia que cimbró el larguero.

Pese a las variantes en el ataque y el esfuerzo colectivo, los dirigidos por Jair Mendoza no consiguieron anotar, y el solitario tanto de Fermín terminó alcanzándole a Tigres para imponerse y proclamarse campeón de la Juvenil "B.