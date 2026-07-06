Real Occi golea 5-0 al Deportivo Bayer en Monclova

Con otra demostración de su poder goleador, el Real Occi registró su undécima victoria de la campaña al imponerse por holgada diferencia de 5-0 sobre el Deportivo Bayer, dentro de la categoría Primera "B" del balompié rielero.

En cotejo que se disputó el domingo por la mañana en el campo del Polonia, la realeza de la colonia Occidental selló un resultado que lo consolidó como líder de la tabla y principal candidato al título, con 28 puntos, además de ampliar su cuota a 51 anotaciones en 13 partidos, ostentándose como la ofensiva más certera de la justa.

Yon Anguiano fue el principal artífice de la victoria. El del "17" en el dorsal salió a la cancha con la mecha encendida y terminó firmando un par de anotaciones para apuntalar la ventaja del conjunto rojiverde.

El conjunto de la Occi no se conformó con la cuota conseguida por Anguiano y fue por más. Héctor Ozuna, Gerónimo González y Juan Maldonado se hicieron presentes en el marcador con un tanto para redondear la goleada sobre el Deportivo Bayer, equipo que a pesar de estancarse con 24 puntos ya tiene un lugar seguro en la liguilla.