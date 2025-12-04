Inician playoffs de Liga de Béisbol Suárez Villastrigo en San Buenaventura

La Temporada 2025-2026 de Liga de Béisbol Suárez Villastrigo entrará en su fase más intensa este domingo, cuando inicien las series de playoffs con los mejores 6 equipos del standing como protagonistas.

Con una cartelera que iniciará en punto de las 10:30 de la mañana, el circuito de pelota de Primera Fuerza arrancará la postemporada con 3 series que se disputarán a ganar 5 de 7 posibles encuentros.

Por un lado, en el Polideportivo de San Buenaventura, los Indios recibirán la visita de la novena de Acereros para sostener doble encuentro a 7 entradas. La tribu sambonense terminó en el primer lugar del standing con marca de 19-7 y un porcentaje de .731, mientras que la Furia Azul fue el último invitado a los playoffs al acceder en la sexta posición con 9 victorias y 14 derrotas.

Mientras tanto, en el diamante del Parque Infantil Niños Héroes, los Blue Jays enfrentarán a los Gallos de Estancias. Los azulejos accedieron a la postemporada como sublíderes con 18 juegos ganados y 8 perdidos, a la vez que Gallos terminó con récord de 16-10.

Finalmente, la primera jornada de playoffs la complementan los equipos de Vigma y Bravos de Sabinas, los que se enfrentarán en el Parque "Chacho" Córdova de Estancias. A esta instancia, la tribu sabinense avanzó como cuarto lugar con 15 victorias y 8 derrotas, mientras que Vigma registró 15 juegos ganados y 9 perdidos.

Por su parte, los equipos que se despidieron anticipadamente de la Temporada 2025-2026 que se juega en honor de Margarito "Mago" Núñez, fueron Nationals, Generales-Tigres e Indios de Mario Cabrera.