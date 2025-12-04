Efrén Gutiérrez destaca en la victoria de San Diego sobre Monclova

San Diego pisó el acelerador en la parte complementaria y terminó labrando una contundente victoria por marcador de 5 goles contra 1 sobre el Atlético Monclova, en partido que disputaron el miércoles por la noche.

Luego de un reñido primer tiempo que terminó con una cerrada ventaja de 2-1 para el San Diego, estos tomaron el control de la pelota en el segundo lapso y tuvieron la contundencia necesaria para fraguar una goleada y sumar 3 puntos más a su cuenta en la categoría Primera.

Efrén Gutiérrez lideró la ventaja del conjunto albiazul al firmar un par de anotaciones, las cuales fueron reforzadas con tantos de Víctor Moreno, Moisés Castillo y Lorenzo Arreguín; por el Atlético, el tanto de la honra fue obra del juvenil Jorge Jasso.

En encuentro de la categoría Segunda, la escuadra de Jumar FC consiguió las 3 unidades con muchos apuros después de imponerse ante Coladeras por la mínima diferencia de 6 goles a 5, en un cotejo intenso de principio a fin.

Axel Sánchez, Kevin Valdez y Armando Castellanos contribuyeron con un tanto, mientras un inspirado Johan Arenas terminó la noche con 3 anotaciones para soportar la ventaja de Jumar; por el conjunto derrotado, Ángel Llanas mojó en dos ocasiones y Tomás Hernández se despachó con la cuchara grande al hacer 3 goles, lo que sólo alcanzó para recortar la diferencia en el tanteador.