¡Listo el camino! FIFA define los duelos de repechaje para el Mundial 2026

La FIFA llevó a cabo este 20 de noviembre los sorteos que determinarán cómo se disputarán los últimos cupos para el Mundial 2026. Por un lado, se sortearon los cruces del repechaje intercontinental, con seis selecciones de distintas confederaciones en busca de dos boletos. Por otro, quedó trazado el esquema de la repesca de la UEFA, que definirá a cuatro clasificados entre 16 aspirantes.

¿Qué equipos estarán en el sorteo del 5 de diciembre?

Como anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México encabezarán el Bombo 1, independientemente de su posición en el ranking. Los nueve lugares restantes de ese grupo serán ocupados por los mejores equipos del listado FIFA excluyendo a los organizadores: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Esta última selección fue la gran beneficiada del reciente ranking, al avanzar al noveno lugar.

En el Bombo 2 aparecen Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. El acomodo se definió considerando que algunas selecciones dentro del rango FIFA correspondiente quedaron excluidas por estar en el Bombo 1 o competir en repechaje.

El Bombo 3 reúne a equipos como Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

El Bombo 4 tiene seis selecciones ya confirmadas: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelandia. Los otros seis puestos se completarán con los clasificados del repechaje intercontinental (dos) y de la repesca europea (cuatro). Independientemente del ranking, quienes avancen serán ubicados en este último bombo.

¿Cuáles son las selecciones ya clasificadas?

Entre los países con presencia asegurada figuran los anfitriones y representantes de Asia, Sudamérica, África, Centroamérica, el Caribe, Europa y Oceanía. Destacan potencias como Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, Alemania, España y Países Bajos, además de selecciones emergentes que continúan ganando terreno.

¿Cómo se disputará el repechaje de la UEFA?

La repesca europea quedó dividida en cuatro llaves:





Llave A

Semifinales: Italia vs. Irlanda del Norte; Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Final: Ganadores de ambos cruces

Llave B

Semifinales: Ucrania vs. Suecia; Polonia vs. Albania

Final: Ganadores de ambos cruces

Llave C

Semifinales: Turquía vs. Rumania; Eslovaquia vs. Kosovo

Final: Ganadores de ambos cruces

Llave D

Semifinales: Dinamarca vs. Macedonia del Norte; República Checa vs. Irlanda

Final: Ganadores de ambos cruces

Las cuatro selecciones que ganen sus respectivas llaves se quedarán con los últimos cupos de UEFA.

¿Qué equipos participarán en el repechaje intercontinental?

El repechaje intercontinental también quedó definido:

Semifinal 1: Nueva Caledonia vs. Jamaica

Final 1: R.D. del Congo vs. ganador de la semifinal — el vencedor irá al Mundial.

Semifinal 2: Bolivia vs. Suriname

Final 2: Iraq vs. ganador de la semifinal — el triunfador obtendrá la clasificación.