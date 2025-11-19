Blue Jays vencen a Gallos de Estancias y lideran la Liga de Béisbol

Los Blue Jays sumaron un par de triunfos a su cuenta en la Liga de Béisbol Suárez Villastrigo tras barrer a domicilio a los Gallos de Estancias, en duelo de emplumados que libraron el pasado domingo en el Parque "Chacho" Córdova, dentro de la serie 12.

En el primer encuentro de la jornada, los azulejos se impusieron con clara diferencia de 5 carreras contra 2, con el acierto para Edwin Téllez tras una sólida actuación en el montículo, mientras que Adrián Méndez se llevó la derrota. Para el segundo cotejo, los Blue Jays aseguraron la serie con un triunfo de 6-4, figurando Iván Rivera con victoriosa serpentina a la vez que Jesús Cuéllar se llevó el descalabro.

La doble victoria le valió a los Blue Jays para ascender al primer puesto del standing, compartiendo créditos con los Indios de San Buena, al ostentar un récord de 17 juegos ganados y 5 perdidos.

Los Bravos de Sabinas aprovecharon la localía para anotarse un par de victorias ante el sotanero Indios de Mario Cabrera, en otro encuentro que formó parte de la doceava fecha del calendario regular. La tribu de Sabinas dominó el primero de la doble cartelera con una ventaja de 10 carreras por 6, con el acierto para Juan Bernal en el duelo de serpentinas que sostuvo frente a Edwin Sánchez. Ya en el segundo cotejo, los locales consumaron la barrida con triunfo de 12-5, resultado que soportó Emiliano Rodríguez con una sólida serpentina que se impuso ante la labor de Mario Cabrera.