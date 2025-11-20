Sharks vencen a Flamel en voleibol Rangelitos: triunfo en dos sets

Los Sharks hilvanaron un triunfo más en la categoría Varonil del Voleibol Rangelitos después de superar a la escuadra de Flamel en dos reñidos sets sobre la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez.

En encuentro que formó parte de la jornada 18, los escualos labraron el resultado con parciales de 27-25 en ambos episodios, los cuales fueron reflejo de una intensa disputa que salió a relucir entre los partidos más relevantes de la cartelera en la categoría Varonil.

GOLDEN BRILLA ANTE LEONAS

Combinando una efectiva ofensiva y un muro que bloqueó los saques contrarios, el equipo de Golden se agenció una valiosa victoria en dos episodios ante la escuadra de Leonas, a la que superó con parciales de 25-22 y 25-20.

En otro encuentro de la categoría Femenil, las Vaqueras se anotaron un dramático triunfo en tres sets frente al sexteto de New, al que dominaron con cartones de 25-15, 21-25 y 17-15.