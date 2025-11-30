Julio César Correa brilla y lleva a Tigres del Pueblo a la victoria en 2025

Los Tigres del Pueblo bordaron la séptima estrella en su escudo al proclamarse campeones del Torneo 2025 en la categoría 48 y más de la Liga de Fútbol Máster-Oro.

Ayer en la cancha de la Unidad Deportiva, la escuadra felina desplegó un fútbol dinámico y certero en el segundo tiempo que le permitió definir la final por goleada de 4-0 sobre el equipo de Aceros Monclova, para quedarse con la corona.

Luego de una parte inicial sin goles, los Tigres encontraron la contundencia en la parte complementaria para labrar una abultada ventaja. Julio César Correa fue el principal artífice del triunfo. Primero firmó el 1-0 al minuto 49 y después anotó al ´60 para redondear su actuación con un doblete. Sin embargo, la emoción lo rebasó en el festejo de su segundo tanto y sacarse la playera le valió su segunda tarjeta amarilla, por lo que terminó siendo expulsado por el silbante Héctor Córdova.

La oncena acerera no tuvo capacidad de reacción y el ataque auriazul continuó haciendo daño. Aarón Chávez se unió a la victoria con un gol al minuto 55, mientras que Melitón García selló la ventaja con un golazo al ´60, dándole a los felinos su segunda corona consecutiva.