Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera se prepara para el Torneo Apertura 2026

La dirigencia de Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera ya comenzó los preparativos para el Torneo Apertura 2026, y la próxima semana celebrará una importante reunión con representantes de equipos para afinar los detalles de la próxima campaña.

A unas semanas de haber clausurado su campaña 2025, en la que resultaron campeones Los Compadres, Real Victoria y Rec Audio, la directiva del circuito fronterense lanzó la convocatoria para una nueva edición que comenzará a tomar forma en la siguiente junta previa.

El encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles a las 18:00 horas en el Salón de Pensionados de Frontera, donde se irán definiendo detalles como el número de equipos participantes, la revisión del reglamento y la fecha de inauguración.

Para cumplir con su inscripción, los encargados de los equipos deberán presentarse en la junta y entregar lista de jugadores, con un mínimo de 15 jugadores y máximo de 3, y llenar la solicitud de registro que entrega la Liga.

El Torneo Apertura 2026 se disputará en las tradicionales categorías Especial, Primera "A" y Primera "B", divisiones que año con año reúnen a decenas de equipos representativos de colonias, empresas, instituciones educativas y clubes deportivos. Como parte de los incentivos, la Liga premiará con trofeos al equipo campeón, subcampeón, campeón de copa y al líder de goleo individual en cada categoría.