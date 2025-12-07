Mets vence a Diablas 14-4 en Liga Municipal de Softbol Femenil

Con ataque de 6 carreras en la primera entrada y otro de 5 en la sexta, el equipo de Mets labró un abultado triunfo por pizarra de 14-4 sobre Diablas y tomó la iniciativa en la serie por el campeonato de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Ayer en el campo de la Unidad Deportiva, Samantha Pérez bateó de 4-4 con 2 remolcadas, Citlali Reyes pegó de 4-2 con 3 producidas y Vianeth Hernández se fue de 4-2 con 2 carreras impulsadas para comandar la ofensiva de 19 imparables con la que las metropolitanas labraron la ventaja.

Por su parte, Victoria Bueno tuvo una sólida aparición de 6 innings en el círculo de pitcheo, registrando 4 carreras y 5 hits en contra, concedió 3 pasaportes y abanicó a una bateadora, para anotarse el éxito; a su vez, Ángela Godoy se llevó la derrota tras 4 entradas y 2 tercios de labor, contando con relevos de Alejandra Méndez y Perla Godina.

En el fondo de la primera entrada, Samantha Pérez, Citlali Reyes y Guadalupe Peralta ligaron dobletes para soportar un rally de 6 carreras con el que las Mets tomaron el control tempranero del score; posteriormente, Pérez, Reyes y Lesly Fabela elaboraron una triple producción en la quinta tanda para ampliar la diferencia.

Por último, Citlali Barrón y Citlali Reyes conectaron cuadrangulares para encabezar un rally de 5 carreras que selló la victoria, en la sexta entrada. Por Diablas, el descuento corrió a cargo de Perla Godina, Sandra Bautista y Ángela Godoy con timbres en la parte alta del cuarto capítulo, mientras que Rosa Hernández sumó una rayita más en la quinta tanda. La serie final continuará el próximo sábado con el segundo encuentro de la serie.