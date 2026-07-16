Necaxa y Atlante inician el Apertura 2026 en la Liga MX

El padre de los clásicos inauguró la actividad del Apertura 2026 de la Liga MX, duelo en el que Necaxa y Atlante se enfrentaron en la cancha del Estadio Victoria poco poblado en las tribunas por los aficionados de ambas escuadras.

Fue el 24 de mayo de 2026 cuando la Liga MX tuvo actividad por última ocasión con el compromiso que dictaminó la décima estrella para Cruz Azul, quienes lograron imponer condiciones en el duelo del Estadio Olímpico Universitario frente a Pumas.

Tras 53 días sin fútbol mexicano, el balón volvió a rodar en el terreno de juego de la Liga MX con Atlante, conjunto que logró su sitio en el máximo circuito de México para utilizar el sitio que Mazatlán dejó vacante.

Por su parte, Necaxa vive su segundo torneo siendo dirigido por Martín Varini, siendo uno de los pocos clubes que cuentan con continuidad de cara al certamen en el que se disputará el Apertura 2026 y la Leagues Cup 2026, donde tanto Necaxa como Atlante podrían aprovechar el torneo binacional para conseguir un sitio en la Concachampions 2026.

Atlante regresa al máximo circuito de la Liga MX tras ocupar el lugar dejado por Mazatlán. Este torneo representa una nueva oportunidad para ambos equipos de demostrar su capacidad y aspirar a un lugar en competiciones internacionales.