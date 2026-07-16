Inicia rehabilitación de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha en Monclova

Daniel Morales, director municipal de Deportes, informó que esta semana arrancaron los trabajos de rehabilitación en la Unidad Deportiva "Nora Leticia Rocha", proyecto con el que se busca mejorar la infraestructura y funcionalidad de uno de los principales espacios deportivos de la ciudad.

Las labores comenzaron en la explanada de acceso principal, donde maquinaria pesada y una cuadrilla de trabajadores iniciaron la primera etapa de la obra, enfocada en la instalación del sistema de captación pluvial que permitirá encauzar el agua de lluvia y dar paso al resto del plan de rehabilitación.

"Aprovechando estos días en los que hemos tenido mucha lluvia se está viendo el tema de la canalización del agua, para evitar que se inunde el auditorio y cualquier otra parte de las instalaciones. Ahorita, en el área de la explanada se está metiendo la captación pluvial y, posteriormente, se ampliará el estacionamiento y se habilitará un área de snack", explicó Morales.

El funcionario señaló que inicialmente se contempló un periodo de tres a cuatro meses para ejecutar los trabajos; sin embargo, reconoció que las constantes precipitaciones podrían extender el calendario de la obra. Aun así, confió en que el proyecto quede concluido antes de finalizar el año. "Espero que a finales de año podamos ver ya una Unidad Deportiva lista y bonita", expresó.

Mientras continúan las maniobras en la explanada principal, el acceso habitual permanecerá restringido, por lo que los usuarios deberán utilizar las entradas alternas para ingresar a las instalaciones deportivas.