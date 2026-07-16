Melisa Villalobos destaca en el PONY World Series de Softbol en McAllen

La pequeña softbolista Melisa Villalobos debutó ayer en la PONY International Softball World Series que se disputa en McAllen, Texas, con la participación de equipos representativos de diez diferentes países.

La pelotera del Club Queens Monclova fue convocada como refuerzo por el Club de Softbol Femenil Infantil Cardenales de Nuevo León, en la categoría U-10, figurando como una de las pocas coahuilenses que participan en este importante torneo.

Durante la jornada inaugural, Melisa vio acción en dos encuentros correspondientes a la primera ronda. Sobre el jardín izquierdo, la monclovense respondió con seguridad a la defensiva, además de aportar con el bat. La escuadra de Melisa Villalobos se presentó en el certamen con una victoria de 9-2 ante Lady Cats, mientras que en el segundo encuentro cayó ante el equipo de Lady Braves por la mínima diferencia de 8 carreras contra 9.

La PONY International Softball World Series reúne del 15 al 19 de julio a equipos infantiles del mundo. En esta edición participan representantes de Estados Unidos, Filipinas, Puerto Rico, Países Bajos, Panamá, China, Nigeria, Bahamas, Curazao y México, convirtiendo el torneo en una auténtica vitrina para el desarrollo de futuras figuras del softbol internacional.

Antes del arranque del certamen, la familia Queens dedicó un emotivo mensaje de apoyo a su pelotera, reconociendo el esfuerzo que la llevó a cumplir este sueño deportivo. "Tu esfuerzo, dedicación y pasión por el softball te han llevado a cumplir este gran sueño y estamos seguros de que darás lo mejor de ti en cada juego. Te deseamos el mayor de los éxitos en esta gran experiencia, disfruta cada momento, lucha por tus sueños y recuerda que toda tu familia Queens Monclova estará apoyándote y celebrando cada uno de tus logros".