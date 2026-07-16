Argentina logra remontar en semifinales del Mundial 2026: Lionel Scaloni al mando

El partido entra en sus últimos minutos, las piernas pesan, el margen de error desaparece y la mayoría de los equipos comienza a proteger lo que tiene. Argentina hace exactamente lo contrario. Cuando el cronómetro se acerca al final, la campeona del mundo parece encontrar una versión más peligrosa de sí misma.

La selección de Lionel Scaloni convirtió el cierre de los partidos en una zona de dominio. De los 19 goles que acumula en el Mundial 2026, 12 llegaron después del minuto 75, una estadística que explica por qué ningún rival puede sentirse seguro aunque haya logrado resistir durante gran parte del encuentro.

La semifinal contra Inglaterra fue la última demostración. Argentina llegó al minuto 85 perdiendo 2-1 y con un lugar en la final todavía pendiente de un milagro. Pero la presión aumentó, el equipo adelantó líneas y volvió a encontrar esa capacidad que lo acompaña durante todo el torneo.

A los 85 minutos, Enzo Fernández apareció con un disparo preciso para igualar el marcador. Siete minutos después, cuando el partido ya entraba en el tiempo agregado, Lionel Messi colocó un centro perfecto y Lautaro Martínez apareció en el área para marcar el gol que puso a Argentina nuevamente en una final mundialista.

No fue una excepción. Fue un patrón. En los partidos de eliminación directa, Argentina aprendió a convivir con el peligro. La dificultad parece activar una respuesta competitiva que pocos equipos pueden igualar.

En cuartos de final ante Suiza ocurrió algo similar. Argentina se adelantó con un gol de Alexis Mac Allister, pero el equipo europeo encontró el empate y llevó el partido al tiempo extra. Cuando el desgaste parecía favorecer al rival, apareció Julián Álvarez al minuto 112 con un remate que rompió la resistencia suiza. En el primer minuto de compensación, Lautaro Martínez sentenció la clasificación.

Los cierres también fueron protagonistas en las rondas anteriores. Contra Cabo Verde, en los dieciseisavos de final, Argentina tuvo que superar otro escenario incómodo. El campeón ganaba, pero el rival africano llevó el partido hasta el alargue. Lisandro Martínez había marcado en tiempo extra, Cabo Verde respondió y empató, hasta que un tiro de esquina terminó con un gol en propia puerta que liberó a la Albiceleste al minuto 111.

Pero ninguna remontada tuvo la carga emocional de la victoria contra Egipto. Argentina llegó a estar abajo 2-0 y parecía despedirse de la competencia. En apenas 13 minutos finales transformó la historia. Marcó al 79, empató al 83 y consiguió el gol de la clasificación al minuto 92.

El Real Madrid de 2014 construyó una de sus páginas más famosas cuando Sergio Ramos apareció al minuto 93 para empatar la final de Champions League contra Atlético de Madrid. El equipo blanco estaba a segundos de perder una oportunidad histórica, pero ese gol abrió la puerta para conquistar la Décima en la prórroga.

En Inglaterra, el Manchester City vivió una escena imposible de olvidar en 2012. El equipo necesitaba ganar para conquistar la Premier League y perdía ante Queens Park Rangers. Edin Dzeko empató al minuto 92 y Sergio Agüero marcó al 94 para entregar el título después de 44 años de espera.

En Estados Unidos, los Patriots protagonizaron la mayor remontada en la historia del Super Bowl. En 2017 perdían 28-3 ante Atlanta Falcons y terminaron ganando 34-28 en tiempo extra. Tom Brady convirtió una derrota que parecía definitiva en uno de los capítulos más recordados de la NFL.

También existen momentos individuales que quedaron asociados a esa capacidad de resistir. En el boxeo, Julio César Chávez vivió uno de los cierres más dramáticos de su carrera frente a Meldrick Taylor en 1990. Perdía en las tarjetas cuando quedaban segundos para terminar la pelea, pero en el último round encontró una combinación que derribó a Taylor. El combate terminó con la victoria de Chávez por nocaut técnico a dos segundos del final, conservando su invicto y sus títulos mundiales.

Ese tipo de instantes tienen un elemento común: los grandes campeones no necesitan que el partido esté controlado para sentirse cómodos. Encuentran su mejor versión cuando la presión alcanza el máximo nivel.

Incluso en la fase de grupos hubo señales. Lionel Messi cerró la victoria contra Jordania con un tiro libre al minuto 80. Ante Austria marcó el 2-0 definitivo en el minuto 95 y frente a Argelia apareció nuevamente en la recta final para completar la goleada.

Cuando el reloj avanza, cuando el rival empieza a imaginar la clasificación y cuando las fuerzas parecen desaparecer, aparece su versión más peligrosa. Ese es su instinto asesino. El que separa a los buenos equipos de los campeones.