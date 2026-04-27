América lidera la Liga MX Femenil: Clausura 2026 finaliza con emoción

La fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil llegó a su fin con una última jornada llena de emociones, cambios en la cima y clásicos que marcaron el rumbo del torneo. Después de 17 fechas intensas, el Club América Femenil se quedó con el liderato general al sumar 42 puntos, superando por la mínima a Rayadas de Monterrey, que cerró con 40 unidades.

El golpe más sonado de la jornada fue el Clásico Regio, donde Tigres UANL Femenil derrotó 3-0 a Rayadas, resultado que abrió la puerta para que América tomara la cima tras vencer 3-2 a Pachuca Femenil en un duelo directo entre aspirantes.

Así terminó el Top 8 del Clausura 2026

Los equipos que avanzaron a la Liguilla fueron:

Club América Femenil – 42 puntos

Rayadas de Monterrey – 40 puntos

Tigres UANL Femenil – 37 puntos

Pachuca Femenil – 36 puntos

Chivas Femenil – 34 puntos

Toluca Femenil – 33 puntos

Cruz Azul Femenil – 31 puntos

FC Juárez Femenil – 29 puntos

Los cruces de Cuartos de Final prometen espectáculo

Con la tabla definida, así quedaron las series de Liguilla:

Club América Femenil vs FC Juárez Femenil

Rayadas de Monterrey vs Cruz Azul Femenil

Tigres UANL Femenil vs Toluca Femenil

Pachuca Femenil vs Chivas Femenil

El dato que ilusiona a la afición

América cerró en gran forma y recuperó el liderato justo en la última jornada, una señal clara de que llega encendido al momento decisivo. Sin embargo, Tigres llega tras un golpe de autoridad, Rayadas buscará revancha inmediata y Pachuca-Chivas luce como la serie más pareja.

La fase regular terminó, pero lo mejor apenas comienza: la pelea por el título de la Liga MX Femenil promete una Liguilla vibrante.