Rayados avanza a la final tras vencer a Lobos 3-0 en el Parque 2

Con pegada letal al frente y una zaga que contuvo los intentos del rival, Rayados derrotó con un claro marcador de 3-0 a Lobos y selló su boleto directo a la gran final de la categoría Pollos, dentro de la Copa Xochipilli de Fútbol.

En soleado duelo que se libró sobre la cancha del Parque 2, La Pandilla tomó el control desde los primeros minutos, imponiendo condiciones con un fútbol dinámico para inclinar la balanza a su favor. Después de encontrar el primer gol, los albiazules se encarrilaron sin freno al triunfo.

Isidro Ayala fue el encargado de romper el cero con un remate preciso que encendió a la numerosa porra. Más tarde, Romel Riojas amplió la ventaja con una definición certera y, cuando Lobos buscaba reaccionar, un desafortunado autogol terminó por sentenciar el encuentro y poner el 3-0 definitivo en los cartones.

Al sonar el silbatazo final del árbitro Edgar Solís, los jugadores de Rayados desataron el festejo junto a su porra, ilusionados por dar un paso firme rumbo al título. Con el ánimo por las nubes y la puntería bien afinada, La Pandilla ya apunta a la gran final que se disputará la próxima semana.

Rayados mostró un juego dinámico y efectivo, controlando el partido desde el inicio hasta el final. La estrategia del equipo fue clara, logrando mantener la posesión del balón y generando oportunidades de gol.

Isidro Ayala abrió el marcador con un gol que encendió a la afición, seguido por un autogol de Lobos. Este cambio en el marcador fue crucial para el desarrollo del partido, ya que permitió a Rayados jugar con mayor confianza.

Con esta victoria, Rayados se prepara para la gran final que se disputará la próxima semana. La afición está emocionada y espera que el equipo mantenga su buen desempeño en el partido decisivo.