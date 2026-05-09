Trump critica altos precios de boletos para el Mundial 2026

El presidente Donald Trump expresó su sorpresa por el elevado costo de los boletos para la Copa Mundial 2026 y afirmó que él no desembolsaría la cantidad que actualmente se pide para asistir al primer encuentro de la selección estadounidense.

Durante una entrevista con el diario New York Post, Trump reaccionó al precio de las entradas para el partido entre Estados Unidos y Paraguay, programado para el 12 de junio en Los Ángeles. El mandatario dijo desconocer que el boleto más económico tuviera un costo de mil 940 dólares en la plataforma de venta de la FIFA.

"Me encantaría estar ahí, pero no pagaría eso", señaló el republicano, quien además sugirió que su gobierno podría revisar el tema ante las críticas por los costos considerados excesivos por distintos grupos de aficionados.

¿Qué dijo la FIFA sobre los precios?

En días recientes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió la estrategia de precios del torneo al asegurar que responde al mercado del entretenimiento en Estados Unidos. También sostuvo que una cuarta parte de las entradas para la fase de grupos se ofrecieron por menos de 300 dólares.

Trump comentó que le gustaría que sus simpatizantes pudieran asistir a los encuentros del Mundial y reconoció el enorme interés que ha generado el torneo, el cual, dijo, está rompiendo récords de demanda.

La FIFA informó que ya se han vendido cerca de cinco millones de los siete millones de boletos disponibles, mientras que una nueva etapa de venta de última hora fue habilitada recientemente en su sitio oficial.

Precios de boletos para la final del Mundial

La polémica también alcanzó a las entradas para la final del Mundial 2026. La FIFA incrementó el precio de sus mejores localidades disponibles hasta 32 mil 970 dólares para el duelo por el campeonato, que se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Previamente, el costo máximo era de 10 mil 990 dólares.

Incluso, en la plataforma oficial de reventa FIFA Marketplace llegaron a ofrecerse boletos para ese encuentro por más de dos millones de dólares cada uno.

Críticas al transporte hacia el estadio

A esto se suma la controversia por el transporte hacia el estadio de la final. El costo del viaje en tren entre Nueva York y el MetLife Stadium fue reducido de 150 a 105 dólares, luego de las críticas de aficionados y observaciones de la propia FIFA.

Kris Kolluri, responsable del sistema de tránsito de Nueva Jersey, explicó que la reducción fue posible tras la búsqueda de apoyos y patrocinios solicitada por la gobernadora Mikie Sherrill.

Aunque el precio bajó más de 30 por ciento, persisten las inconformidades por el aumento en las tarifas de transporte para el evento deportivo.