En el marco de la gira sudamericana del Inter Miami, el astro argentino Lionel Messi protagonizó uno de los momentos más conmovedores del año al cumplir el sueño de Cliver Huamán, un joven narrador peruano conocido como "Pol Deportes". El encuentro, ocurrido en la previa del amistoso frente a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva, se viralizó rápidamente, destacando la faceta más humana del capitán de la selección argentina.

Huamán, quien saltó a la fama por narrar partidos desde los cerros de Ate debido a la falta de recursos, logró acercarse al autobús del equipo estadounidense. En un gesto inusual ante los estrictos protocolos de seguridad, Messi se detuvo para firmar la camiseta del Inter Miami que portaba el joven, provocando que este rompiera en llanto frente a las cámaras de transmisión nacional.

Un sueño cumplido en la "Noche Blanquiazul"

La visita de las "Garzas" a la capital peruana formó parte de la tradicional Noche Blanquiazul 2026. A pesar de la derrota del conjunto de la MLS por 3-0 ante Alianza Lima, el impacto de la presencia de Messi trascendió el marcador. "Gracias, Leo, por este momento especial. Es un sueño que no pensé cumplir tan pronto", expresó Pol Deportes entre lágrimas, convirtiéndose en el símbolo de la jornada para la afición local.

El equipo dirigido por Gerardo "Tata" Martino contó con la participación de figuras internacionales como Luis Suárez y Rodrigo De Paul, quienes también fueron ovacionados por el público peruano. Sin embargo, fue el contacto directo del "10" con el joven cronista lo que acaparó las portadas de los diarios deportivos en toda la región.

La gira del Inter Miami continúa en Sudamérica

Este compromiso marcó el inicio del Champions Tour 2026 del Inter Miami en territorio sudamericano. Tras su paso por Lima, el club de Florida se prepara para sus próximos encuentros en Medellín, Colombia, y Guayaquil, Ecuador. La expectativa por ver a Messi sigue rompiendo récords de asistencia y generando momentos de alta carga emocional en cada parada de la gira.

Para Pol Deportes, este autógrafo representa la culminación de un camino de perseverancia en el periodismo deportivo independiente, reafirmando el papel de Messi como una figura que inspira a las nuevas generaciones más allá del terreno de juego.