Super Bowl 2026: New England Patriots buscan el Vince Lombardi ante Seahawks

Todo está listo. El Levi's Stadium albergará el Super Bowl 2026 donde los New England Patriots enfrentarán a Seattle Seahawks en busca de definir al nuevo campeón de la NFL.

Los Patriotas disputarán su primer Super Bowl después de la era Tom Brady, su histórico quarterback que marcó una época dorada en el equipo, y buscarán conquistar el Vince Lombardi.

Nueva Inglaterra se citó en el Super Bowl luego de haber vencido a Broncos de Denver en un cerrado juego en la Final de la Conferencia Americana donde se impusieron por marcador de 10-7.

Por su parte, los Seattle Seahawks emocionaron en la Final de la Conferencia Nacional al imponerse por 31-27 sobre Los Angeles Rams, por lo que ahora replicarán la misma intensidad en el Super Bowl cuando enfrenten a los Patriots.

¿Quién estará en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl?

Para esta ocasión, el Levi's Stadium albergará el ritmo latino del Show de Medio Tiempo del Super Bowl, el cual será protagonizado por el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Cabe recordar que desde su anuncio como estelar en el show de medio tiempo, Bad Bunny y la NFL han trabajado de la mano, regalando buenas impresiones a los aficionados. Ejemplo de ello, es la reciente colección que lanzaron de ropa y peluches de los equipos de la NFL.