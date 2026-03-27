La selección argentina vence a Mauritania: 2-1 en La Bombonera

La selección argentina venció 2-1 a Mauritania en la Bombonera en la primera prueba de esta Fecha FIFA.

Enzo Fernández y Nico Paz anotaron los goles de la Albiceleste en el primer tiempo. Lionel Messi fue suplente y jugó todo el complemento.

Lionel Scaloni utilizó los ocho cambios permitidos para darles rodaje a diferentes futbolistas, entre ellos Gabriel Rojas, Agustín Giay, Franco Mastantuono y José López. A partir de eso, la Celeste y Blanca se replegó más en la cancha ante un rival que tuvo más oportunidades, pero sufrió la ineficacia en carne propia. Sobre el final, logró el descuento a través del zaguero central Jordan Lefort.

El campeón del mundo volverá a jugar este martes desde las 20:15 en la cancha de Boca Juniors ante Zambia en el último amistoso de esta ventana de partidos.

Antes disputará un partido este sábado contra un combinado de la Sub 20 en el predio de Ezeiza donde sumarán actividad la mayoría de los deportistas que no tuvieron minutos en este juego.

Argentina, que viene de sufrir la baja de Joaquín Panichelli por lesión, realizará la próxima semana la última presentación formal antes de tener que entregar la lista de 26 futbolistas para el Mundial 2026.

Si bien Scaloni tendrá otros dos amistosos, esos juegos de preparación serán justo en la previa de la Copa del Mundo y con el plantel ya cerrado de cara al debut en el certamen más importante de selecciones.