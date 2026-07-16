Argentina avanza a la final: Lionel Messi responde a las críticas

La Selección de Argentina volvió a confirmar su lugar entre las grandes potencias del fútbol internacional. Con una remontada de 2-1 sobre Inglaterra, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni aseguró su presencia en una nueva final de la Copa del Mundo, donde buscará defender el título conquistado cuatro años atrás.

¿Cómo ocurrió la remontada?

Sin embargo, una vez terminado el partido, las miradas no solo se centraron en el resultado. También captaron la atención las declaraciones de Lionel Messi, quien aprovechó el momento para responder a quienes han cuestionado el recorrido de la Albiceleste durante el torneo.

Declaraciones de Messi

"El capitán argentino dejó un mensaje firme en defensa de su equipo y aseguró que los éxitos obtenidos por esta generación son consecuencia del trabajo realizado dentro del campo, descartando cualquier tipo de privilegio o ayuda externa."