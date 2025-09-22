Emotivo homenaje a Diogo Jota y André Silva en el Balón de Oro 2025

Perdiendo la vida el 3 de julio de 2025, y estremeciendo una vez más el fútbol mundial, Diogo Jota y su hermano André Silva recibieron un emotivo homenaje en la gala del Balón de Oro 2025.

A dos meses y medio de la muerte de ambos jugadores tras un fatídico accidente automovilístico, el Théâtre du Châtelet vivió una pausa en su gala y recordó la lamentable pérdida de ambos jugadores.

Siendo campeón con Liverpool y la Selección de Portugal, Diogo Jota recibió cientos de reconocimientos a través del mundo, sin embargo, uno de los más llamativos fue el retiro del número '20' en todas las categorías de los ´Reds´.

Después de consultar con su esposa, Rute, y su familia, el club puede anunciar que el número de equipo se retirará en honor y memoria de Diogo en todos los niveles, incluyendo LFC Women y Academy", expuso el club inglés en su comunicado.