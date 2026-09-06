Lobas vencen a Bravas en Monclova: Mía Rodríguez brilla

Las Lobas extendieron su racha positiva dentro del softbol femenil municipal, al imponerse con autoridad a las Bravas por pizarra de 20 carreras contra 10, en encuentro correspondiente a la cuarta serie del calendario regular, celebrado ayer en el diamante de la Unidad Deportiva.

Las Bravas tomaron la delantera en la apertura del primer rollo, con anotaciones de Abigaíl González y Sofía Quiroz; sin embargo, la respuesta de las Lobas fue inmediata. En el cierre del mismo episodio armaron un explosivo rally de siete carreras, coronado por un cuadrangular de Mía Rodríguez, para darle la vuelta a la pizarra y tomar el comando del encuentro.

El conjunto de Bravas volvió a descontar en el segundo capítulo con un rally de tres, pero las Lobas mantuvieron el bateo encendido y en el fondo de la segunda entrada fabricaron seis carreras, incluyendo un jonrón de Isabel Cepeda. La manada reanudó el ataque en la tercera tanda, cuando concretó un racimo de siete carreras, nuevamente con Mía Rodríguez mandando la pelota detrás de la barda.

Bravas consiguió maquillar el marcador en la apertura de la cuarta entrada, al producir un rally de cuatro carreras, aunque ya no pudo acercarse lo suficiente para poner en riesgo la victoria. Melisa Rodríguez trabajó cinco entradas para acreditarse el triunfo, mientras que a la ofensiva destacó con efectividad de 3-3 y un par de rayitas anotadas. A su vez, Mía Rodríguez se fue de 3-2, con dos cuadrangulares, en tanto que Mayela Banda se llevó el revés.