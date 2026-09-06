Mitoteras logran remontar y vencer a Javis: 11-6 en softbol

Las Mitoteras vinieron de atrás con rallies en la quinta y sexta entrada para darle la vuelta a la pizarra y terminar imponiéndose 11-6 sobre el equipo de las Javis, en duelo correspondiente a la cuarta serie de la Liga Municipal de Softbol Femenil, disputado ayer.

En el cierre de la primera entrada, Marcela Márquez timbró la carrera que puso al frente a las Mitoteras; sin embargo, las Javis respondieron en el tercer rollo con anotaciones de Ibeth Hernández y Alexandra Briones, tomando momentáneamente la ventaja. Para el cuarto episodio, Poleth Mederes produjo una rayita para la causa mitotera y emparejó el score, aunque la igualdad duró poco, ya que en la quinta tanda las Javis fabricaron un rally de 3 carreras para recuperar la delantera.

La novena dirigida por Eli Fuentes no bajó la guardia y en el cierre del quinto capítulo gestaron la remontada definitiva, al desplegar un rally de 5 anotaciones que cambió por completo el rumbo del encuentro. En ese ataque destacó Fernanda Martínez, quien conectó doblete y produjo un par de carreras, mientras que en la sexta entrada la ofensiva volvió a responder con 4 rayitas más, colocando cifras definitivas en el score.

Desde el centro del diamante, Angélica Jacobo se apuntó el triunfo después de lanzar 6 entradas y un tercio, respaldada por una ofensiva encabezada por Frida Barrera, quien bateó de 4-3, y Selene Cruz, quien terminó de 4-1 con 3 carreras producidas, mientras que Cynthia Domínguez cargó con la derrota tras trabajar 6 entradas en el círculo de pitcheo.