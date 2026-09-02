Real Colo Colo avanza a semifinales tras golear 3-0 a Andry Sport

El Real Colo Colo pisó el acelerador a fondo en la parte complementaria y terminó goleando a Andry Sport por marcador de 3-0, para conseguir su pase de entrada a la siguiente instancia dentro del Torneo de Copa de la Liga Municipal de Fútbol.

En duelo que se escenificó en el campo principal de la Unidad Deportiva, el pasado domingo, el Colo Colo encontró su mejor nivel futbolístico en el segundo tiempo y logró inclinar la balanza a su favor, imponiéndose con una abultada ventaja.

Tras dejar el marcador intacto en los primeros 45 minutos, Luis de la Cruz anotó al 65 para firmar el 1-0, mientras que en la recta final del partido, el Real se lanzó al frente en busca de asegurar el triunfo. Juan Martínez apareció al 85 para convertir el 2-0, mientras que Mario Rodríguez contribuyó con un tanto al 87 con el que le dio tintes de goleada al triunfo.

La victoria colocó al Real Colo Colo en la fase semifinal de la justa copera, donde próximamente se medirá a los Potros del Río por el boleto para la final de la categoría Premier Plus.