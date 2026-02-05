Lobos se coronan campeones en Monclova tras vencer a Astros

Ante una gran entrada en el Parque Ferrocarrilero, el equipo de Lobos consumó una gran campaña en la Liga de Béisbol de jugadores de 60 años y más, al conquistar el campeonato.

El líder de la temporada regular necesitó solo dos juegos para coronarse, luego de vencer ayer a Astros por pizarra de 5-2, con lo que definió la serie final por limpia.

En la parte alta del primer episodio, Francisco García llegó al pentágono con la carrera de la quiniela para adelantar a la manada; sin embargo, los Astros respondieron en el fondo de la misma tanda con timbres de Marino Calderón y Juventino Interial, con los que le dieron la vuelta al score de forma momentánea.

Para el tercer rollo, Alberto Hernández respondió por Lobos con la carrera que emparejó la pizarra 2-2; mientras que en la sexta tanda, la manada sentenció con triple producción elaborada por José Luis Zapata, Marco Castillo y Fernando Macías.

En la lomita, Armando Gallegos completó la ruta con 2 carreras y 9 hits en contra, además de registrar un ponche y 2 pelotazos, adjudicándose el triunfo ante Ismael Treviño. Por su parte, José Luis Zapata comandó la artillería del conjunto campeón al pegar de 4-3, seguido por Alberto Hernández quien bateó de 4-2.