Los Amigos de Garín vencen 2-1 a Deportivo Pegasso en la Liga Mayor

El equipo de Los Amigos de Garín tuvo la capacidad para reponerse de una tempranera desventaja y terminó imponiéndose ante el Deportivo Pegasso por la mínima diferencia de 2 goles contra 1, en duelo que protagonizaron dentro de la quinta fecha de la Liga Mayor de Fútbol.

El cronómetro marcaba el minuto 17 del primer tiempo cuando la escuadra pegassera tomó el mando en el marcador, con una anotación de Sergio García, quien definió como crack tras una gran jugada colectiva.

Sin embargo, la escuadra fronterense respondió antes del descanso y emparejó el tanteador al ´35 con un oportuno gol firmado por José Luis Villalobos. Ya en la parte complementaria, los Amigos de Garín aprovecharon su superioridad numérica ante un rival que se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Mauricio Luna, y se lanzaron con todo al frente en busca de la remontada, la cual llegó al ´77 con un tanto de Juan José Rodríguez.

Con el triunfo, el cuadro tricolor refrendó el liderato de la competencia con 13 unidades y conservó la etiqueta de invicto, mientras que el Deportivo Pegasso se estacó con 3 unidades.

GOLEA PALMEIRAS A SIMAS. Jesús Pérez salió inspirado al terreno de juego y firmó un doblete para liderar la goleada del Palmeiras por marcador de 4-1 sobre SIMAS, en otro cotejo de la fecha 5.

El dorsal "47" del Palmeiras firmó anotaciones a los minutos 46 y 35 para encabezar la ventaja, la cual fue reforzada con tantos de Erick Romo al ´10 y Eduardo Tovar, mientras que por el conjunto derrotado, Rubén Ríos dio la cara con un solitario gol al ´11 para salvar la honra.